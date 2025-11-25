Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа вирішила працювати з мирним планом США – Стармер

25 листопада 2025, 17:31
Європа вирішила працювати з мирним планом США – Стармер
Фото: Getty Images
Власний план розробляти не планується.
Європа працюватиме над мирним планом, який ініціювали США. 
 
Про це під час виступу в Палаті громад заявив прем'єр Британії Кір Стармер.
 
Стармер розповів, що на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, була інтенсивна дискусія щодо мирного плану США за участю "низки ключових союзників" - Франції та Німеччини, а також основних союзників із "коаліції рішучих".
 
"Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - звернув увагу прем'єр.
 
За його словами, саме такий процес відбувався в Женеві під час зустрічі української та американської делегацій.
війна в Україніросія окупантиВелика Британія

