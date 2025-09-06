Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європа визнає критичну залежність від США у безпеці України та власній обороні — Bloomberg

06 вересня 2025, 17:34
Європа визнає критичну залежність від США у безпеці України та власній обороні — Bloomberg
Фото: newinform.com
Європа має суттєві військові прогалини — зокрема, відсутність достатніх можливостей космічної розвідки та інтегрованої протиповітряної й протиракетної оборони.

Європейські лідери визнають, що без допомоги Сполучених Штатів континент не здатен гарантувати ані безпеку України, ані власну оборону перед російською загрозою.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) та заяви політиків.

У документі зазначається, що Європа має суттєві військові прогалини — зокрема, відсутність достатніх можливостей космічної розвідки та інтегрованої протиповітряної й протиракетної оборони. Нині саме Вашингтон забезпечує більшість розвідувальних і спостережних ресурсів НАТО, включно із супутниками.

"Без очей ти сліпий", — наголосила директор з питань безпеки МЗС Чехії Вероніка Стромсікова, підкресливши, що заміна цих американських можливостей обійшлася б Європі у майже 4,8 млрд доларів.

Крім того, європейські союзники критично залежать від американських систем Patriot для перехоплення балістичних ракет. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті в Празі заявив, що європейцям необхідно у п’ять разів збільшити кількість систем ППО:

"Одних лише грошей замало, потрібні реальні можливості: вогнева міць, важкі метали та нові технології".

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон додав, що миру в Україні не буде, доки союзники не активізують зусилля й не збільшать пакети військової допомоги.

Нині 26 із 35 країн коаліції вже підтвердили готовність надати Україні війська, техніку чи навчання. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, остаточне рішення щодо ролі США буде ухвалене найближчими днями.

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що Дональд Трамп у телефонній розмові закликав європейців до посиленого економічного тиску на росію та Китай.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав обмеженість європейських можливостей:

"Наразі ми не можемо чинити достатній тиск на путіна, щоб він припинив цю війну. Ми залежимо від американської допомоги".

СШАвійнаНАТОоборонаЄвросоюзгарантії безпеки Україні

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється