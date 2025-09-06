Європа визнає критичну залежність від США у безпеці України та власній обороні — Bloomberg

Європа має суттєві військові прогалини — зокрема, відсутність достатніх можливостей космічної розвідки та інтегрованої протиповітряної й протиракетної оборони.

Європейські лідери визнають, що без допомоги Сполучених Штатів континент не здатен гарантувати ані безпеку України, ані власну оборону перед російською загрозою.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) та заяви політиків.

У документі зазначається, що Європа має суттєві військові прогалини — зокрема, відсутність достатніх можливостей космічної розвідки та інтегрованої протиповітряної й протиракетної оборони. Нині саме Вашингтон забезпечує більшість розвідувальних і спостережних ресурсів НАТО, включно із супутниками.

"Без очей ти сліпий", — наголосила директор з питань безпеки МЗС Чехії Вероніка Стромсікова, підкресливши, що заміна цих американських можливостей обійшлася б Європі у майже 4,8 млрд доларів.

Крім того, європейські союзники критично залежать від американських систем Patriot для перехоплення балістичних ракет. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті в Празі заявив, що європейцям необхідно у п’ять разів збільшити кількість систем ППО:

"Одних лише грошей замало, потрібні реальні можливості: вогнева міць, важкі метали та нові технології".

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон додав, що миру в Україні не буде, доки союзники не активізують зусилля й не збільшать пакети військової допомоги.

Нині 26 із 35 країн коаліції вже підтвердили готовність надати Україні війська, техніку чи навчання. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, остаточне рішення щодо ролі США буде ухвалене найближчими днями.

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що Дональд Трамп у телефонній розмові закликав європейців до посиленого економічного тиску на росію та Китай.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав обмеженість європейських можливостей:

"Наразі ми не можемо чинити достатній тиск на путіна, щоб він припинив цю війну. Ми залежимо від американської допомоги".