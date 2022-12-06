Європейський Союз гордий тим, що підтримує ЗСУ зброєю та тренуваннями

Європейський Союз пишається тим, що підтримує Збройні сили України озброєнням та тренуваннями задля наближення перемоги над російським агресором

Європейський Союз пишається тим, що підтримує Збройні сили України озброєнням та тренуваннями задля наближення перемоги над російським агресором.

Про це йдеться у привітанні голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса з Днем Збройних сил України.

"Сьогодні - День Збройних сил України. Ці героїчні чоловіки та жінки протистоять російському агресору, наближаючи перемогу України. Європейський Союз радо і гордо підтримує їх зброєю та тренуваннями. Слава Україні!" - написав посол ЄС в Україні Матті Маасікас і додав до привітання зворушливий ролик з нагоди дня ЗСУ.

Сьогодні, 6 грудня, у день ухвалення у 1991 році закону "Про Збройні сили України", відзначається День ЗСУ. Військових привітав Президент України та Головнокомандувач збройних сил.