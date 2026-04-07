Європейці розглядають альтернативи НАТО через загрози США вийти з альянсу – міністр Іспанії

07 квітня 2026, 17:38
Фото: з вільного доступу
Уряд Іспанії став одним із "найголосніших" критиків війни проти Ірану, яку він називає незаконною та безрозсудною.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив 7 квітня, що останні скарги США на союзників по НАТО та погрози вийти з альянсу спонукають європейські країни шукати альтернативні варіанти безпеки.

Після того як європейські країни відмовилися направляти свої військово-морські сили для відкриття Ормузької протоки для світового судноплавства після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого, президент США Дональд Трамп оголосив, що розглядає можливість виходу з альянсу.

Про це пише Reuters.

Альбарес заявив, що рішення повністю залежить від Трампа, але підкреслив, що союзники по НАТО підтримували Вашингтон після атак 11 вересня 2001 року.

"НАТО є взаємовигідним альянсом як для європейців, так і для американців… Але заяви адміністрації США та нові підходи до євроатлантичної безпеки спонукають нас, європейців, зробити крок уперед у питаннях суверенітету та оборони", — сказав Альбарес.

Він додав, що ЄС має брати у власні руки безпеку громадян та стримування загроз. Для цього, на його думку, ЄС повинен просуватися до створення загальноєвропейської армії, інтегрувати оборонні галузі, а також створити цифровий єдиний ринок та союз ринків капіталу.

