Юний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи

16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Олексій Середа став триразовим чемпіоном Європи.

Про це пише Дзеркало тижня.

Український стрибун у воду Олексій Середа став переможцем чемпіонату Європи з водних видів спорту у Римі.

16-річний спортсмен посів перше місце у стрибках з 10-метрової вишки. Середа набрала суму 493,55 і на 34,55 бала випередила найближчого переслідувача, яким став Ноа Вільямс із Великобританії.

Для Олексія Середи це вже друге індивідуальне золото на дорослих ЧЄ у кар'єрі. У віці 13 років він переміг у цьому ж виді на континентальному турнірі у Києві у 2019-му році. Також в активі Середи золота медаль у міксті на чемпіонаті Європи-2021 у Будапешті.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту у Римі вже завершився. Збірна України зі стрибків у воду виграла сім медалей – одну золоту, п'ять срібних та одну бронзову.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українська спортсменка виграла золото та показала найкращий результат сезону на чемпіонаті Європи 2022.