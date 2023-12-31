З початку повномасштабної війни росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет – Ігнат

Для атак по Україні рф використала ракети усіх типів.

З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет різного типу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат, пише "Укрінформ".

"Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів по Україні понад 7500. Це усіх типів – авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні - запущена така кількість”, – заявив речник.

Ігнат додав, що не всі крилаті ракети вдалося збити.

"Збивати ми почали “Петріотом” лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59", – сказав речник ПС ЗСУ.