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З початку повномасштабної війни росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет – Ігнат

31 грудня 2023, 16:53
З початку повномасштабної війни росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет – Ігнат
Фото з відкритих джерел
Для атак по Україні рф використала ракети усіх типів.

З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет різного типу. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат,  пише "Укрінформ".

"Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів  по Україні понад 7500. Це усіх типів – авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні - запущена така кількість”, – заявив речник.

Ігнат додав, що не всі крилаті ракети вдалося збити. 

 "Збивати ми почали “Петріотом” лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59", – сказав речник ПС ЗСУ.

ракетивійна в Україніросія окупантиІгнат

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