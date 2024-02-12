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Загальний експорт росії 2023 року впав на понад $400 млрд – Reuters

12 лютого 2024, 20:45
Загальний експорт росії 2023 року впав на понад $400 млрд – Reuters
Фото: Reuters
росія стає залежною від експорту в Азію, оскільки поставки до Європи торік скоротилися на майже 70%.

російський експорт стає залежним від азійського ринку, оскільки торгівля із Європою зменшилась на майже 70 %.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

"Залежність росії від торгівлі з Азією різко зросла в 2023 році, тоді як її бізнес з європейськими ринками впав, при цьому частка Азії в російському експорті та імпорті зросла до 72% і 68% відповідно, показали дані російської митної служби", – зазначило видання.

Згідно з даними, загальний експорт росії в 2023 році впав на 28,3% до 425,1 мільярда доларів, а поставки до Європи – на 68% до 84,9 мільярда доларів. 

Водночас експорт до Азії зріс на 5,6% до 306,6 млрд доларів, а частка цього регіону в російському експорті зросла до 72% з 49% у 2022 році.

Видання зазначає, що експорт "мінеральних продуктів", таких як нафта, із росії впав на 33,6% до 260,1 мільярда доларів, а експорт металів і виробів з них скоротився на 15% до 60 мільярдів доларів.

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