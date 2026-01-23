Затримані танкери з роснафтою не потрібно відпускати – Зеленський
23 січня 2026, 10:29
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що затримані танкери з російською нафтою не потрібно відпускати.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
“Будемо відвертими: Європа багато всього робить, і лідери — у нас хороші відносини. Як я і сказав, 50 мільярдів нам дуже допомогло, і є деякі спільні виробництва — це такий, знаєте, тільки початок у цьому напрямку. Але танкери, наприклад, весь цей рік вони ходили Європою з російською нафтою. Вчора, правда, був такий один із небагатьох випадків, коли Франція зупинила танкер. Але до цього вже був один чи два рази, а потім відпускали. Треба дотиснути: якщо з російською нафтою зупинено танкер, він не повинен потім відпускатися”, — заявив президент.
Він додав, що санкції вводяться, але росія знаходить, як і через кого їх обходити.
“Наприклад, компоненти. Ми питання говорили про компоненти до російських ракет і дронів, якими вони нас потім вбивають, атакують. Не можна їх поставляти! Але тим не менш, і з Європи, безумовно, і зі Сполучених Штатів, з Тайваню, з інших країн світу, але з Європи також. І це треба зупинити. Як можна про це просто говорити роками? Бачите, ми піднімаємо це питання вже не перший рік, і воно не дотискають, на жаль”, — заявив президент.
Також він додав, що говорив з європейцями про спільні збройні сили: “Ми зробили хороший крок щодо "коаліції охочих", але це тільки маленький крок. Знаєте, як перший крок дитини. А нам потрібні дорослі кроки вперед”.