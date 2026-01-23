Затримані танкери з роснафтою не потрібно відпускати – Зеленський

Президент додав, що санкції вводяться, але росія знаходить, як і через кого їх обходити.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затримані танкери з російською нафтою не потрібно відпускати.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

“Будемо відвертими: Європа багато всього робить, і лідери — у нас хороші відносини. Як я і сказав, 50 мільярдів нам дуже допомогло, і є деякі спільні виробництва — це такий, знаєте, тільки початок у цьому напрямку. Але танкери, наприклад, весь цей рік вони ходили Європою з російською нафтою. Вчора, правда, був такий один із небагатьох випадків, коли Франція зупинила танкер. Але до цього вже був один чи два рази, а потім відпускали. Треба дотиснути: якщо з російською нафтою зупинено танкер, він не повинен потім відпускатися”, — заявив президент.