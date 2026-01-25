Затяжна війна може підштовхнути рф до ширшого застосування хімічної зброї – The Times

Європа занепокоєна.

Європейські столиці дедалі більше занепокоєні тим, що затяжна війна в Україні може спонукати кремль до використання ще небезпечніших видів зброї на полі бою. Хоча диктатор рф владімір путін регулярно погрожує ядерною ескалацією, значно менше публічної уваги москва приділяє темі хімічної та біологічної зброї масового знищення.

Про це пише The Times, посилаючись на західних військових і розвідувальних посадовців.

Генерал Річард Барронс, колишній командувач Об’єднаного командування збройних сил Великої Британії та співавтор стратегічного оборонного огляду, зазначає, що повномасштабне застосування смертоносної хімічної зброї навряд чи було б вигідним для москви.

"Було б наївно вважати, що росія припинила дослідження у сфері хімічної зброї. Але перехід до більш смертоносних засобів дасть мінімальну військову перевагу і матиме великі витрати — від уваги до воєнного злочину до ризику відповіді й загрози власним військам, наприклад, через зміну вітру", — сказав Барронс.

Водночас він визнав, що спокуса вдатися до такої ескалації у кремля все ж може виникнути.

За даними The Times, використання росією хімічних речовин на полі бою вже суттєво зросло. Українські військові повідомляють про понад 9 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних агентів, з них 6540 — лише за минулий рік. Переважно йдеться про гранати з газами для боротьби з масовими заворушеннями — CS та CN, які мають на меті вивести з ладу, але можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю.

Крім того, українські та європейські чиновники заявляють про дедалі частіше використання російськими військами хлорпікрину — задушливого агента, відомого ще з часів Першої світової війни. За даними двох європейських розвідувальних служб, його застосування в Україні стало системним. Голландські та німецькі спецслужби називають це «звичайною практикою». Україна повідомляє щонайменше про трьох загиблих військових унаслідок ураження хімічними речовинами.

У The Times також нагадують, що у серпні 2025 року тодішній голова СБУ Василь Малюк заявляв: ліквідований у грудні 2024 року в москві генерал-лейтенант Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, понад 4,5 тисячі разів віддавав накази про застосування хімічної зброї проти українських військових.

Застосування хімічних агентів є прямим порушенням Конвенції про хімічну зброю 1993 року та Женевського протоколу 1925 року. Ці порушення стали підставою для санкцій ЄС і були підтверджені висновками Організації із заборони хімічної зброї, яка виявила токсичні речовини у зразках, зібраних на лінії фронту в Україні.

Західні чиновники також сумніваються у заяві москви про повне знищення запасів хімічної зброї у 2017 році. Підозри посилилися після застосування нервово-паралітичного агента "Новачок" проти Сергія Скрипаля у 2018 році та отруєння Олексія Навального у 2020-му. Розслідувачі Bellingcat дійшли висновку, що російська програма «Новачок» діяла ще довго після офіційно оголошеного її закриття.

На Заході побоюються, що реальні масштаби хімічного арсеналу росії можуть бути значно більшими, ніж ті, про які відомо публічно.