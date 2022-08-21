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Збитки економіки України від війни перевищили $113 млрд – експерти

Частково покрити збитки можуть завдяки арештованим на Заході російським активам.
Збитки економіки України від війни перевищили $113 млрд – експерти Фото: Андрій Попіль

Прямі втрати України від повномасштабного російського вторгнення зросли і зараз сягають близько 113,5 млрд доларів, розповів керівник проєктів з підтримки реформ Київської школи економіки (KSE) Максим Нефьодов.

Завдання повоєнної відбудови Нефьодов бачить у тому, щоб відновлена інфраструктура стала більш комфортною та європейською, враховувала сучасні логістичні потреби.

«Коли ми відбудовуватимемо, звичайно, хочемо не просто цеглинка до цеглинки відбудувати стару радянську інфраструктуру, хочемо, щоб вона була більш комфортною, відповідала сучасним принципам урбаністики і європейським стандартам», - пояснив він в етері телемарафону.

Нефьодов наголосив на тому, що якісне відновлення інфраструктури має стати запорукою повернення українців, які були змушені залишити власні домівки через війну.

Проєкт «Росія заплатить» опрацьовує супутникові знімки зруйнованої української інфраструктури, щоб зафіксувати збитки і запропонувати комплексні рішення для відновлення пошкоджених міст.

«Плануємо викладати фотографії, як об'єкт відновлюється. І бажано, щоб це відновлення відбувалося на якісно новому технічному рівні», - додав Нефьодов.

Раніше повідомлялось, що в НБУ спрогнозували позитивний курс гривні.

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21 08 2022 18:51
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