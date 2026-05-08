Зеленський анонсував приїзд команди Трампа до Києва

Візит має відбутися наприкінці весни – на початку літа.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на візит представників президента США Дональда Трампа до Києва на межі весни та літа.

Про це він написав у Telegram.

За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо результатів переговорів у Сполучених Штатах.

"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни – літа", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона розраховує на реалізацію попередніх домовленостей та активізацію дипломатичного процесу.

"Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", – зазначив глава держави.

Окремо сторони обговорили гуманітарний напрямок співпраці, зокрема питання обміну військовополоненими.

"Обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку", – повідомив Зеленський.

За словами президента, між Києвом і Вашингтоном наразі зберігається конструктивний діалог.

"Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", – додав він.