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Зеленський досі не підписав закон про зниження призовного віку, попри тиск військових – Bloomberg

30 листопада 2023, 18:45
Зеленський досі не підписав закон про зниження призовного віку, попри тиск військових – Bloomberg
Джерело: president.gov.ua
Законопроєкт ініціював Кабінет міністрів.

Президент Володимир Зеленський досі не підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про зниження призовного віку для чоловіків із 27 до 25 років, незважаючи на "тиск із боку військових".

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Верховна Рада підтримала зменшення граничного призовного віку з 27 до 25 років 30 травня. Законопроєкт ініціював Кабінет міністрів.

Як пише Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників, небажання Зеленського підписувати закон пояснюється його наміром побачити "чіткий план того, чого армія прагне досягти за допомогою призову, куди направлятимуть новобранців і як провести ротацію тих, хто провів на фронті рік і дев’ять місяців".

"Я очікую на більш змістовне опрацювання кожного з таких питань і урядом, і військовими. І конкретних пропозицій", — сказав глава держави в п’ятницю після зустрічі з військовим керівництвом.

Bloomberg пише, що затримка "турбує військових", за оцінками яких, закон потенційно дасть змогу призвати додаткових 140 тисяч людей.

призовникизеленськийвійна в Україніросія окупанти

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