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Зеленський і гендиректор МАГАТЕ обговорили захист окупованої ЗАЕС і відвідали Дніпровську ГЕС

27 березня 2023, 19:37
Зеленський і гендиректор МАГАТЕ обговорили захист окупованої ЗАЕС і відвідали Дніпровську ГЕС
Джерело: wikipedia
Гроссі показали пошкоджену дамбу гідроелектростанції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Про це повідомив сам Гроссі у Twitter.

“Дніпровська ГЕС є невід’ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені останні пошкодження дамби”, – написав він.

Також вони обговорили захист окупованої росією Запорізької АЕС та її персоналу. Гроссі запевнив про "повну підтримку МАГАТЕ ядерних об'єктів України".

Раніше Гроссі анонсував свій візит на Запорізьку АЕС. МАГАТЕ відмовилося від ідеї демілітаризованої зони навколо неї. За словами Гроссі, агентство шукає "поведінкове", а не "територіальне" рішення, яке передбачало б зобов’язання не атакувати станцію і не використовувати її для атак.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що міжнародні організації поки не можуть вирішити ситуацію із Запорізькою АЕС, тож потрібно шукати інші механізми.

 

МАГАТЕЗАЕСзеленськийГроссівійна в Україніросія окупанти

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