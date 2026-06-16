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Зеленський і Мерц обговорили кроки, необхідні для досягнення миру

16 червня 2026, 16:09
Зеленський і Мерц обговорили кроки, необхідні для досягнення миру
фото: Офіс президента
Зокрема, говорили про додаткові внески Німеччини в програму PURL.

В Евіані, де цьогоріч відбувається саміт G7, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє Офіс президента.

Президент і федеральний канцлер обговорили подальше зміцнення протиповітряної оборони України, постачання додаткових систем ППО та ракет до них, а також ситуацію на полі бою і результати українських далекобійних санкцій. Лідери обмінялися думками про кроки, які можуть іще більше послабити здатність росії продовжувати війну й змусити її сісти за стіл переговорів.
 
Зеленський і Мерц говорили про роботу над Drone Deal, додаткові внески Німеччини в програму PURL і співпрацю українських та німецьких компаній у виробництві антибалістики. Окрема увага – реалізації того, про що домовилися під час сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна.
 
До того ж лідери обговорили важливість рішення щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови, яке напередодні ухвалив ЄС. Президент зазначив, що Україна вже повністю готова до відкриття решти пʼяти кластерів цього місяця.
Німеччинавійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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