Зеленський подякував СБУ за влучність по нафтових об’єктах рф

Президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні безпілотники Служби безпеки України уразили російські нафтові об’єкти, що розташовуються за понад 1500 кілометрів.

Про це він написав у соцмережах.

"Вдячний хлопцям із СБУ за влучність. Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що "результати очевидні для всіх": "Те, що росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути москві".