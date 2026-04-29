Зеленський подякував СБУ за влучність по нафтових об’єктах рф

29 квітня 2026, 12:32
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Відстань по прямій – понад 1500 км.
Президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні безпілотники Служби безпеки України уразили російські нафтові об’єкти, що розташовуються за понад 1500 кілометрів.
 
Про це він написав у соцмережах.
 
"Вдячний хлопцям із СБУ за влучність. Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту", – зазначив Зеленський.
 
Він наголосив, що "результати очевидні для всіх": "Те, що росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути москві".
 
Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня в низці регіонів росії оголошена повітряна небезпека через атаки безпілотників. Під ударом опинилися об’єкти в містах Орськ та Перм. Зокрема, у Пермі визнали займання "на одному із промислових майданчиків".
