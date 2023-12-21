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Зеленський поговорив з Гутеррішем і запросив ООН на зустріч щодо Формули миру

21 грудня 2023, 19:49
Зеленський поговорив з Гутеррішем і запросив ООН на зустріч щодо Формули миру
Володимир Зеленський
Під час розмови вони обговорили безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі.

Український президент Володимир Зеленский провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. 

Про це повідомляє Telegram-канал президента.

"Запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру", - повідомив Зеленський.

Крім цього президент подякував Гутеррішу за окремий план щодо зимового сезону.

"Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік", - додав глава держави.

 

 

ООНвійна в Україніросія окупантиГутерріш

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