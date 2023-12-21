Зеленський поговорив з Гутеррішем і запросив ООН на зустріч щодо Формули миру
Український президент Володимир Зеленский провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
Про це повідомляє Telegram-канал президента.
"Запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру", - повідомив Зеленський.
Крім цього президент подякував Гутеррішу за окремий план щодо зимового сезону.
"Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік", - додав глава держави.