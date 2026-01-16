Зеленський відповів Трампу: Україна зацікавлена у швидкому завершенні війни

Натомість всі затримки відбуваються з боку кремля.

Президент Володимир Зеленський спростував заяви Дональда Трампа про нібито затягування Україною мирної угоди та наголосив, що всі ключові затримки відбуваються з боку росії.

Про це в інтерв'ю ЗМІ заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна готова діяти негайно і зацікавлена у якнайшвидшому підписанні домовленостей та завершенні війни. За його словами, реальні затримки виникають через росію, зокрема у гуманітарних питаннях.

"Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей, тисячу осіб. У чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні? Ми – ні, росія. Чому вони не виконують домовленості? Це абсолютно справедливе питання", – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що гуманітарний трек є лише частиною ширшого мирного плану, який містить десятки пунктів.

росія, за його словами, системно затягує будь-які рішення. Глава держави переконаний, що війна триває не через Україну, а через відсутність достатнього міжнародного тиску на кремль.

"Потрібен достатній тиск на росію і все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна нібито гальмує укладення мирної угоди, звинувативши у цьому Зеленського.