Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет до Patriot

Глава держави висловив незадоволення негативним впливом війни з Іраном на мирні зусилля та постачання зброї до України.

"Вони постійно контактують з Іраном і в них немає часу на Україну", - наголосив він, маючи на увазі американських переговірників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Крім того, Зеленський повідомив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"У нас зараз такий дефіцит, гірше вже бути не може", - підкреслив він.

Президент додав, що в України буде ще менше зброї, якщо війна триватиме й далі.