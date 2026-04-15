15 квітня 2026, 13:35
Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет до Patriot
джерело slovoidilo
Війна проти Ірану впливає на постачання зброї Україні, заявив президент.
В Україні зараз критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot. Якщо війна затягнеться, зброї у Києва буде ще менше.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Welt.
 
Глава держави висловив незадоволення негативним впливом війни з Іраном на мирні зусилля та постачання зброї до України.
 
"Вони постійно контактують з Іраном і в них немає часу на Україну", - наголосив він, маючи на увазі американських переговірників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.
 
Крім того, Зеленський повідомив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot.
 
"У нас зараз такий дефіцит, гірше вже бути не може", - підкреслив він.
 
Президент додав, що в України буде ще менше зброї, якщо війна триватиме й далі.

 

війна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

