Зеленський заявив про рекордні втрати рф і небезпеку зняття санкцій

Дефіцит бюджету рф зростав щороку і на початок 2026 року досягнув найбільшого рівня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти росії, зокрема в енергетичному секторі, вже призвело до різкого зростання її доходів, які москва використовує не лише для війни проти України, а й для підтримки Ірану.

Про це він сказав в інтерв’ю Le Monde.

За словами глави держави, раніше узгоджені міжнародні санкції суттєво обмежували фінансові можливості рф, зменшуючи доходи від енергоресурсів і, відповідно, витрати на оборону. Однак нині, після часткового послаблення обмежень, прибутки росії знову обчислюються мільярдами доларів.

Зеленський наголосив, що це прямо впливає на інтенсивність бойових дій як в Україні, так і на Близькому Сході, адже кремль спрямовує ресурси на підтримку своїх союзників.

Водночас президент звернув увагу на погіршення фінансового стану росії. За його даними, дефіцит російського бюджету наприкінці 2025 року сягнув 83 мільярдів доларів, ще 19 мільярдів було перенесено на початок 2026 року. Загалом у 2026 році дефіцит може зрости до приблизно 100 мільярдів доларів.

Глава держави також повідомив про значні втрати російської армії на фронті. За його словами, щомісяця рф втрачає від 30 до 35 тисяч військових, а співвідношення втрат нині становить приблизно 1 до 6–8 на користь України. Він підкреслив, що відсутність суттєвого просування на фронті фактично означає поразку росії, попри те, що москва активно просуває протилежний наратив на міжнародній арені.

Зеленський зазначив, що кремль поки уникає масштабної мобілізації, роблячи ставку на контрактників, яких залучають високими виплатами.

Президент також пояснив, чому Україна гостро реагує на будь-яке послаблення санкцій. За його словами, фінансові ресурси росії — це не лише техніка, а й можливість фінансувати армію, контракти та розвиток дронів.

Крім того, він наголосив на необхідності посилення тиску на москву з боку США та Європи, зазначивши, що нинішній рівень цього тиску є недостатнім. Водночас Зеленський підтвердив, що має робочі відносини з президентом США Дональдом Трампом, і обидві сторони зацікавлені у завершенні війни.