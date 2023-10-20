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ПОЛІТИКА

Жителі Непалу через безробіття укладають контракти з російською та українською арміями – New York Times

20 жовтня 2023, 18:48
Жителі Непалу через безробіття укладають контракти з російською та українською арміями – New York Times
Мані Лал позує французькому фотографу після вдалого полювання за медом, Непал, 1987 рік. Фото: Eric Valli
Десятки молодих непальських чоловіків пішли воювати, одних спокусивши обіцянкою роботи в росії, інших - воювати за Україну, що підвищує ймовірність того, що непальці воюватимуть один з одним у далекій війні.

За інформацією журналістів, більша кількість непальців підписує контракти з російським Міноборони, але є громадяни цієї країни і в іноземному легіоні, що воює на боці України.

Про це повідомляє The New York Times.

NYT розповідає історію одного з таких солдатів удачі - Сандіпа Тхапалії, чоловіка, який записався до лав російської армії. Через місяць після укладення контракту він загинув. Його командир написав родичам, що Тхапалія похований в Іванівській області.

За словами непальців, контракти з Міноборони рф уклали, зокрема, молоді люди з Індії, Афганістану, Пакистану, Судану, Демократичної Республіки Конго і цілої низки інших країн. Менш ніж за місяць вони були перекинуті в Україну.

Водночас у самому Непалі стурбовані тим, що їхні громадяни беруть участь у війні і можуть зійтися один з одним на полі бою. Місцеві чиновники попереджають непальців про небезпеку, але водночас розуміють, що не в силах перешкодити вербуванню. При цьому Непал намагається дотримуватися нейтральної позиції щодо рф, але під час голосувань за резолюції в ООН - росію засуджує, не приєднуючись до економічних санкцій.

Головною причиною того, що непальці готові ставати найманцями, журналісти називають сильне безробіття в країні.

Непалармія рфвійна в Україні

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