Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Зірки на "Греммі" розкритикували міграційну політику Трампа

02 лютого 2026, 13:24
Зірки на
Головною тріумфаторкою цьогорічної премії Grammy стала 18-річна американська співачка Біллі Айліш, вона здобула перемоги у всіх головних номінаціях — 5 статуеток. На фото — Біллі Айліш (ліворуч) з братом Фіннеасом О'Коннеллом, який отримав нагороду, як найкращий продюсер некласичної музики. Лос-Анджелес, Каліфорнія, США, 26 січня 2020 року Фото: EPA-EFE/DAVID SWANSON
Біллі Айліш, Джастін і Гейлі Бібер та Bad Bunny виступили проти міграційної політики адміністрації Трампа.

Низка знаменитостей, зокрема Біллі Айліш, Джастін і Гейлі Бібер та Bad Bunny виступили проти міграційної політики адміністрації Дональда Трампа під час 68-ї церемонії вручення премії Греммі.

Про це повідомляє The Guardian. 

Bad Bunny, який став першим латиноамериканським виконавцем в історії, що отримав нагороду Альбом року за Debí Tirar Más Fotos, звернувся до учасників протесть проти міграційної політики Трампа.

"Перш ніж я подякую Богу, я хочу сказати "ICE геть". Ми не дикуни, ми не тварини, ми не інопланетяни, ми люди і ми американці… Єдине, що сильніше за ненависть, — це любов, тому, будь ласка, нам потрібно бути іншими. Якщо ми боремося, ми повинні робити це з любов’ю. Ми не ненавидимо їх, ми любимо наших людей, ми любимо наші сім'ї, і це правильний спосіб це робити — ми любимо", — сказав він зі сцени премії.

Раніше пуерто-риканський співак відмовився виступати в США рамках свого світового турне, оскільки переживає, що його фанів можуть затримати працівники міграційної служби.

Біллі Айліш, яка перемогла в номінації Пісня року за Wildflower, також розкритикувала міграційну політику адміністрації Трампа. 

"На вкраденій землі ніхто не є нелегалом. Наразі дуже важко зрозуміти, що сказати чи зробити. … Ми маємо продовжувати боротися, висловлювати свою думку та протестувати… До біса ICE", — заявила вона. Співачка вже не вперше критикує службу після вбивства двох людей працівниками ICE у Міннеаполісі, штат Міннесота.

Переможниця у номінації Найкращий новий артист Олівія Дін підкреслила, що є онукою іммігранта.

"Я є результатом мужності, і вважаю, що ці люди заслуговують на вшанування", — додала вона.

Репер Кендрік Ламар закликав американців «не падати духом». 

"Ми можемо продовжувати, ми потрібні один одному… ми не підкоряємося уряду, ми підкоряємося Богу", — додав він. 

Джастін і Гейлі Бібер, брат Біллі Айліш Фіннеас О’Коннелл та Керол Кінг вийшли на червону доріжку премії зі значками ICEOUT.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив подати до суду на ведучого премії "Греммі" Тревора Ноя через його жарт у прямому ефірі про зв’язки Трампа з островом Епштейна. Ной пожартував про зустрічі Трампа з колишнім президентом США Біллом Клінтоном на острові Епштейна, а також порівняв ситуацію з Гренландією, викликавши негативну реакцію Трампа.

СШАДональд ТрампГремміміграційна політика

Останні матеріали

Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється