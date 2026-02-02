Зірки на "Греммі" розкритикували міграційну політику Трампа

Головною тріумфаторкою цьогорічної премії Grammy стала 18-річна американська співачка Біллі Айліш, вона здобула перемоги у всіх головних номінаціях — 5 статуеток. На фото — Біллі Айліш (ліворуч) з братом Фіннеасом О'Коннеллом, який отримав нагороду, як найкращий продюсер некласичної музики. Лос-Анджелес, Каліфорнія, США, 26 січня 2020 року Фото: EPA-EFE/DAVID SWANSON

Біллі Айліш, Джастін і Гейлі Бібер та Bad Bunny виступили проти міграційної політики адміністрації Трампа.

Низка знаменитостей, зокрема Біллі Айліш, Джастін і Гейлі Бібер та Bad Bunny виступили проти міграційної політики адміністрації Дональда Трампа під час 68-ї церемонії вручення премії Греммі.

Про це повідомляє The Guardian.

Bad Bunny, який став першим латиноамериканським виконавцем в історії, що отримав нагороду Альбом року за Debí Tirar Más Fotos, звернувся до учасників протесть проти міграційної політики Трампа.

"Перш ніж я подякую Богу, я хочу сказати "ICE геть". Ми не дикуни, ми не тварини, ми не інопланетяни, ми люди і ми американці… Єдине, що сильніше за ненависть, — це любов, тому, будь ласка, нам потрібно бути іншими. Якщо ми боремося, ми повинні робити це з любов’ю. Ми не ненавидимо їх, ми любимо наших людей, ми любимо наші сім'ї, і це правильний спосіб це робити — ми любимо", — сказав він зі сцени премії.

Раніше пуерто-риканський співак відмовився виступати в США рамках свого світового турне, оскільки переживає, що його фанів можуть затримати працівники міграційної служби.

Біллі Айліш, яка перемогла в номінації Пісня року за Wildflower, також розкритикувала міграційну політику адміністрації Трампа.

"На вкраденій землі ніхто не є нелегалом. Наразі дуже важко зрозуміти, що сказати чи зробити. … Ми маємо продовжувати боротися, висловлювати свою думку та протестувати… До біса ICE", — заявила вона. Співачка вже не вперше критикує службу після вбивства двох людей працівниками ICE у Міннеаполісі, штат Міннесота.

Переможниця у номінації Найкращий новий артист Олівія Дін підкреслила, що є онукою іммігранта.

"Я є результатом мужності, і вважаю, що ці люди заслуговують на вшанування", — додала вона.

Репер Кендрік Ламар закликав американців «не падати духом».

"Ми можемо продовжувати, ми потрібні один одному… ми не підкоряємося уряду, ми підкоряємося Богу", — додав він.

Джастін і Гейлі Бібер, брат Біллі Айліш Фіннеас О’Коннелл та Керол Кінг вийшли на червону доріжку премії зі значками ICEOUT.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив подати до суду на ведучого премії "Греммі" Тревора Ноя через його жарт у прямому ефірі про зв’язки Трампа з островом Епштейна. Ной пожартував про зустрічі Трампа з колишнім президентом США Біллом Клінтоном на острові Епштейна, а також порівняв ситуацію з Гренландією, викликавши негативну реакцію Трампа.