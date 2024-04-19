Зростаючий сектор виробництва зброї в Україні перешкоджається нестачею грошей та атаками рф – Reuters

Згідно з даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, кількість оборонних виробників після початку війни збільшилася більш ніж удвічі в Україні.

Сотні українських підприємств, що виробляють зброю і військову техніку, виникли після початку повномасштабної війни. Деякі з них насилу фінансують виробництво, і всі бояться стати мішенню для російських ракетних ударів, що посилюються.

Власники кажуть, що вкладали власні гроші, щоб зберегти підприємства, і переїжджали, щоб випередити російську розвідку. Тепер вони закликають уряд скоротити, на їхню думку, надмірну тяганину під час закупівлі зброї. Деякі з них також хочуть отримати дозвіл на експорт, стверджуючи, що держава не в змозі купити всю їхню продукцію.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін зазначив, що потенційний річний обсяг виробництва військово-промислового комплексу зараз становить 18-20 мільярдів доларів. Але уряд України, який відчуває брак коштів, може фінансувати тільки третину цієї суми, сказав міністр в інтерв'ю Reuters.

"На нас чекає найбільша битва за останнє покоління. Якщо подивитися, наприклад, на артилерійські снаряди натовського калібру, то виробничі потужності США і ЄС разом узятих менші за наші потреби", — сказав Камишін.

Згідно з даними міністерства Камишіна, кількість оборонних виробників після початку війни збільшилася більш ніж удвічі в Україні. На 100 державних підприємств припадає близько 400 приватних, хоча перші, як і раніше, забезпечують найбільші виробничі потужності.

Щоб вирішити проблему нестачі готівки, Україна просить іноземних партнерів фінансувати її оборонне виробництво. У вівторок 16 квітня Данія зробила перший такий внесок у розмірі 28,5 мільйона доларів. Деякі виробники кажуть, що їм важко знайти кошти, і ця проблема посилюється процесом державних закупівель, який, на їхню думку, є повільним і громіздким.

"Перша загроза, з якою стикаються виробники, коли починають працювати, — це бюрократія військової сфери й закупівель", — каже генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Він додає, що міністерство оборони розміщує замовлення тільки на поточний рік, а це заважає виробникам планувати на довгострокову перспективу. Чотири виробники, що випускають різні види озброєнь в Україні, вказали на цілу низку проблем: багатомісячне очікування відповіді на запитання, чи зацікавлена держава в закупівлях; бігання між департаментами міністерства оборони та збройних сил; відсутність гарантій майбутніх продажів, які допомогли б їм планувати виробництво.

Приватні інвестиції здебільшого здійснюються вітчизняними підприємцями, які часто кажуть, що ними керує патріотизм, а не прибуток. Джерело в уряді України, яке говорило на умовах анонімності, сказало, що приватні інвестиції розподіляються нерівномірно.