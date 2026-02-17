Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ отримають секретну розробку Франції для безпілотників

17 лютого 2026, 09:09
Фото: УНН
Таким чином, розробка французьких інженерів вирішить одну з найбільших проблем сучасної аеророзвідки - залежність від видимості та погодних чинників.
Українські безпілотники отримають розвідувальні SAR-радари французької компанії Harmattan AI, що дозволить здійснювати розвідку незалежно від погодних умов.
 
Про це заявив генеральний директор компанії в інтерв’ю виданню Le Grand Continent.
 
Таким чином, розробка французьких інженерів вирішить одну з найбільших проблем сучасної аеророзвідки - залежність від видимості та погодних чинників. На відміну від звичайних камер, SAR-радар (Synthetic Aperture Radar) - це активна система дистанційного зондування. Вона використовує мікрохвильове випромінювання для створення деталізованих зображень земної поверхні. Такі радари дозволяють отримувати якісні знімки території за будь-якої погоди - під час дощу, сильного туману або хмарності.
 
Крім того, якість зображення не залежить від освітлення, що дозволяє проводити розвідку вдень і вночі.
 
Генеральний директор Harmattan AI також зазначив, що європейським виробникам є чому повчитися в українських компаній. За його словами, Україна за роки війни (з 2014 року) вибудувала унікальну індустрію, яка адаптується до вимог фронту буквально щотижня.
 
Він підкреслив важливість розуміння обмежень сучасного поля бою, зокрема умов радіоелектронної боротьби, коли можуть бути недоступними радіозв’язок або GPS-навігація. За його словами, промислова кооперація має не лише комерційний вимір, а й технологічний - з точки зору збору даних та аналізу реального досвіду сучасної війни.
 
Окрему увагу в межах кооперації приділяють вивченню умов радіоелектронної боротьби (РЕБ). Французька сторона зацікавлена у зборі даних про роботу систем у ситуаціях, коли неможливо використовувати радіозв’язок або навігацію через GPS. Хоча офіційний список моделей не розголошується, відомо про стратегічне партнерство між Harmattan AI та українським авіаційним холдингом Skyeton, укладене у жовтні 2025 року.
 
У межах цієї співпраці планується інтеграція сенсорних технологій французів з українським безпілотним комплексом Raybird. Саме цей дрон може стати одним із перших носіїв новітніх радарів, що значно розширить його можливості на фронті.

 

