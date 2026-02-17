Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські військові навчатимуть німецьких колег у бундесвері – Der Spiegel

17 лютого 2026, 08:33
Фото: з вільного доступу
Міністерство оборони Німеччини планує якомога швидше залучити українських військових до підготовки німецької армії.
Українські військові з бойовим досвідом незабаром прибудуть до Німеччини, щоб навчати німецьких військовослужбовців практичних навичок ведення бою, застосування дронів і роботи із сучасними мобільними системами управління.
 
Про це повідомив Der Spiegel.
 
За інформацією ЗМІ, міністерство оборони Німеччини планує якомога швидше залучити українських військових до підготовки німецької армії, щоб підвищити боєздатність власних сил. Також Der Spiegel інформує, що минулої п'ятниці міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписав відповідну угоду під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
 
Видання цитує заяву речника армії, який зазначив, що план передбачає "долучення досвіду українських військових до підготовки сухопутних сил у навчальних закладах армії". За даними джерела в бундесвері (збройні сили Федеративної Республіки Німеччини), переговори щодо цього тривають із 2025 року. Як зазначив один з офіцерів, зараз "жодна країна НАТО не має більшого бойового досвіду, ніж Україна", і Німеччина має скористатися цим.
 
Деталей організації навчання у збройних силах поки не розголошують із міркувань безпеки. Проте якщо домовленості буде реалізовано, українські військові прибудуть до Німеччини найближчим часом і працюватимуть насамперед із підрозділами піхоти, повідомляє Der Spiegel. Через проблеми з рекрутингом в Україні інструктори, ймовірно, перебуватимуть у Німеччині лише кілька тижнів.
 
Окрему увагу, за даними видання, приділятимуть досвіду України у сфері застосування і протидії дронам, який було напрацьовано за чотири роки війни.
 
Також, як зазначають у статті, німецькі військові можуть перейняти український досвід використання сучасних систем управління. Ідеться про відносно прості рішення для планування бою і координації підрозділів, які працюють у форматі мобільних застосунків. Через такі системи організовують і постачання боєприпасів, і евакуацію поранених, інформує Der Spiegel.

 

росія окупантивійна в УкраїніНімеччина

