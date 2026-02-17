Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європарламент назвав дату підписання кредиту для України на €90 млрд

17 лютого 2026, 09:35
Європарламент назвав дату підписання кредиту для України на €90 млрд
Гроші спрямують на підтримку економіки та зміцнення обороноздатності країни.

Європейський Союз 24 лютого підпише угоду про надання Україні кредитної підтримки обсягом 90 млрд євро. Документ планують затвердити під час спеціального засідання Європейського парламенту, приуроченого до річниці повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

"Європейський парламент схвалив новий кредит для України на 90 мільярдів євро, який буде підписаний під час спеціального засідання парламенту 24 лютого, що знаменує річницю російського вторгнення", – сказала Мецола.
 
Нагадаємо, 11 лютого 2026 року, Європейський Парламент підтримав надання Україні кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років. За це рішення проголосували 458 депутатів, 140 виступили проти. 
 
Згідно з ухваленим механізмом, пакет розділений на два ключові напрямки:
 
  • €60 млрд – на зміцнення оборонних спроможностей та закупівлю військової техніки. Пріоритет надаватиметься продукції українського ОПК, а також виробникам з ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі. 
  • €30 млрд – макрофінансова допомога для підтримки державного бюджету, яка буде виплачуватися через програму Ukraine Facility.

 

