Європарламент назвав дату підписання кредиту для України на €90 млрд

Гроші спрямують на підтримку економіки та зміцнення обороноздатності країни.

Європейський Союз 24 лютого підпише угоду про надання Україні кредитної підтримки обсягом 90 млрд євро. Документ планують затвердити під час спеціального засідання Європейського парламенту, приуроченого до річниці повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

"Європейський парламент схвалив новий кредит для України на 90 мільярдів євро, який буде підписаний під час спеціального засідання парламенту 24 лютого, що знаменує річницю російського вторгнення", – сказала Мецола.

Нагадаємо, 11 лютого 2026 року, Європейський Парламент підтримав надання Україні кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років. За це рішення проголосували 458 депутатів, 140 виступили проти.