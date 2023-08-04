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ПОЛІТИКА

ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на окремих ділянках півдня – Маляр

04 серпня 2023, 21:29
ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на окремих ділянках півдня – Маляр
Ганна Маляр. Міноборони
Заступниця міністра оборони також розповіла про стягування ворогом резервів.

Українським військовим удалося прорвати першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. Нині вони вийшли на проміжну лінію.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, пишe УП.

"Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони та перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично збудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ та самі бойові дії", - розповіла вона.

Маляр зазначила, що зараз окупанти перекидають свої резерви як на південний, так і східний напрямок. Здебільшого це професійні солдати.

Нагадаємо, наші захисники вже з початку літа продовжують наступ на окремих ділянках півдня та сходу. Вони вже досягли певних успіхів.

Зокрема, вони змогли деокупувати низку населених пунктів на південному сході. Нещодавно від росіян звільнили село Старомайорське Донецької області.

Малярконтранаступвійна в Україні

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