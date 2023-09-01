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ЗСУ за кілька днів могли втратити бойову міць, якби слухали поради США – WSJ

01 вересня 2023, 10:55
ЗСУ за кілька днів могли втратити бойову міць, якби слухали поради США – WSJ
Джерело unian
Ексофіцер ВМФ США Сет Кропсі зазначив, що для успіхів на фронті Україні потрібні поставки критично важливої зброї та іншого обладнання, а не "безкоштовні військові оцінки".

Коментарі західних ЗМІ та американських військових лідерів щодо контрнаступу України часто засновані на застарілих уявленнях про військову стратегію через відсутність відповідного досвіду.

Про це йдеться у статті аналітика та ексофіцера військового флоту Сета Кропсі для The Wall Street Journal.

Експерт вказав на те, що після закінчення Холодної війни військові США і росії припинили строгий інтелектуальний аналіз бойових дій, оскільки в них обох не було досвідчених супротивників, з якими можна було б порівнювати себе.

Кропсі розкритикував думку низки американських військових, згідно з якою українці мають сконцентрувати свої зусилля на одному ключовому місті на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що вважає нинішню українську стратегію виснаження ворога і розтягування російських військ по всій лінії фронту виправданою.

"Спроба прориву без маніпулювання розташуванням російських сил була б катастрофічною, незалежно від того, скільки західних голосів вимагали наступу в американському стилі", — пише Кропсі.

Аналітик заявив, що якби українське командування дослухалося до порад американців, які транслювалися через відомі ЗМІ, то ЗС рф змогли б зосередити свої сили для оборони, унаслідок чого бойова міць України "була б стерта за кілька днів".

"Якщо Київ хоче домогтися успіху, Вашингтону необхідно постачати йому критично важливу зброю і матеріали, а не "безкоштовні військові оцінки", — підсумував автор статті.

СШАЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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