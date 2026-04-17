Зустріч Зеленського з путіним можуть провести в Туреччині – МЗС

Україна підтримує такий формат і вже звернулася до Анкари.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з президентом рф Владіміром путіним у Туреччині.

Ініціативу проведення переговорів на найвищому рівні озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, Україна відкрита до формату зустрічі "Зеленський – путін" за участю президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, а також президента США Дональда Трампа.

Такий формат, на думку української сторони, може сприяти просуванню дипломатичних зусиль і створити додаткові умови для обговорення шляхів завершення війни.

У відомстві додали, що Київ уже передав відповідний сигнал турецьким партнерам. Туреччину розглядають як одного з ключових посередників, з огляду на її активну роль у попередніх переговорах та зусиллях, спрямованих на досягнення миру.

Водночас у МЗС наголосили, що Україна послідовно виступає за дипломатичне врегулювання війни, однак підкреслює необхідність дотримання національних інтересів і принципів міжнародного права. Переговори на найвищому рівні, за оцінкою Києва, можуть стати важливим кроком у цьому напрямку, якщо для них будуть створені відповідні умови.