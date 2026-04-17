Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зустріч Зеленського з путіним можуть провести в Туреччині – МЗС

17 квітня 2026, 15:04
Зустріч Зеленського з путіним можуть провести в Туреччині – МЗС
Фото: xn--j1aidcn.org
Україна підтримує такий формат і вже звернулася до Анкари.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з президентом рф Владіміром путіним у Туреччині. 

Ініціативу проведення переговорів на найвищому рівні озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, Україна відкрита до формату зустрічі "Зеленський – путін" за участю президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, а також президента США Дональда Трампа. 

Такий формат, на думку української сторони, може сприяти просуванню дипломатичних зусиль і створити додаткові умови для обговорення шляхів завершення війни.

У відомстві додали, що Київ уже передав відповідний сигнал турецьким партнерам. Туреччину розглядають як одного з ключових посередників, з огляду на її активну роль у попередніх переговорах та зусиллях, спрямованих на досягнення миру.

Водночас у МЗС наголосили, що Україна послідовно виступає за дипломатичне врегулювання війни, однак підкреслює необхідність дотримання національних інтересів і принципів міжнародного права. Переговори на найвищому рівні, за оцінкою Києва, можуть стати важливим кроком у цьому напрямку, якщо для них будуть створені відповідні умови.

 

Росіявійнапереговори

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється