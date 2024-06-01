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З’явилися супутникові знімки ураженої українськими ракетами "Нептун" нафтобази рф у порту "Кавказ"

01 червня 2024, 14:55
З’явилися супутникові знімки ураженої українськими ракетами
Фото: проєкт "Схеми" Радіо Свобода
Українські військові частково зруйнували нафтобазу порту "Кавказ" біля окупованої Керчі.

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ураження російської нафтобази порту "Кавказ" біля окупованої Керчі українськими ракетами Нептун у ніч на 31 травня.

Про це повідомили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", опублікувавши відповідне відео.

На супутникових знімках Planet Labs за 31 травня видно наслідки ракетних ударів. Згідно з зображеннями, ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ".

Ступінь ураження споруди можна оцінити, порівнюючи знімки 31 травня зі світлинами, які супутник зробив днем раніше. На останніх знімках, окрім ушкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, за вантажообігом порт "Кавказ" – п'ятий у російській федерації та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська. Нафтобаза в порту відіграє важливу роль у постачанні росією палива на окуповані нею території – Крим, а також окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

росія-агресорвійна в Українінафтобазасупутник

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