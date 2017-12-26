337 поліцейським повідомили про підозру, – Князєв
"Питання самоочищення… Можу констатувати, що 337 особам поліцейських повідомлено про підозру в поточному році, з яких 53 засуджено, 20% з яких – це керівники", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв на прес-конференції 26 грудня, інформує Українська правда.
Князєв не уточнив, за які злочини повідомлено про підозру та засуджено правоохоронців, але назвав цей процес природним.
"Ми не ганьбимося тим, що самоочищаємося. Це природно. У всіх поліцейських спільнотах є проблеми, бо ми невід'ємні від суспільства взагалі", - підсумував Князєв.
Нагадаємо, керівник Нацполіції Сергій Князєв розповів, що з початку поточного року в ході масових акцій в Україні постраждали 1,4 тис. поліцейських та бійців Національної гвардії.
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