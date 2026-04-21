Ірландія закликає ЄС пришвидшити кредит для України

У ЄС закликають прискорити рішення щодо допомоги Україні.

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті заявила 21 квітня, що для ЄС "дуже важливо просуватися вперед" у питанні кредиту для України на 90 млрд євро та пов’язаного з ним 20-го пакета санкцій проти росії, щоб "чинити якомога більший тиск на росію".

Про це пише The Guardian.

Вона зазначила, що після розмов із українськими лідерами зрозуміло: "ми дійшли до того критичного моменту, коли цей кредит є абсолютно необхідним",

Вона також привітала позицію нового уряду Угорщини з цього питання і висловила сподівання, що "ми незабаром побачимо розблокування коштів".

Нагадаємо, кошти з кредитної програми Європейського Союзу для України обсягом 90 мільярдів євро можуть почати надходити вже у травні.

Заступник міністра закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс заявив, що розраховує на швидкий старт фінансування.