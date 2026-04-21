Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та Німеччина узгодили подальші кроки євроінтеграції

21 квітня 2026, 21:07
джерело president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої сторони обговорили подальші кроки для просування України до членства в Європейському Союзі.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський подякував німецькому канцлеру за підтримку України та досягнуті нещодавно домовленості між країнами. За його словами, окрім євроінтеграції, сторони торкнулися й інших актуальних питань міжнародного порядку денного.

Також лідери узгодили пріоритети подальшої співпраці як на двосторонньому рівні, так і у взаємодії з міжнародними партнерами.

Президент додав, що наразі триває підготовка до найближчих зустрічей і переговорів, які мають відбутися вже цього тижня.

Раніше Financial Times писало, що Німеччина та Франція скептично ставляться до ідеї прискореного вступу України до ЄС. За даними видання, вони пропонують надати Києву обмежені "символічні" пільги на перехідному етапі, без доступу до аграрних субсидій і права голосу.

Йдеться про формат, який у медіа вже називають "тіньовим членством", де Україна зможе поступово долучатися до окремих політик ЄС, але без доступу до основних фінансових програм і без права голосу в ухваленні рішень.

Володимир ЗеленськийФрідріх МерцНімеччинаЄвросоюз

Останні матеріали

Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється