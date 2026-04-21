Україна та Німеччина узгодили подальші кроки євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої сторони обговорили подальші кроки для просування України до членства в Європейському Союзі.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський подякував німецькому канцлеру за підтримку України та досягнуті нещодавно домовленості між країнами. За його словами, окрім євроінтеграції, сторони торкнулися й інших актуальних питань міжнародного порядку денного.

Також лідери узгодили пріоритети подальшої співпраці як на двосторонньому рівні, так і у взаємодії з міжнародними партнерами.

Президент додав, що наразі триває підготовка до найближчих зустрічей і переговорів, які мають відбутися вже цього тижня.

Раніше Financial Times писало, що Німеччина та Франція скептично ставляться до ідеї прискореного вступу України до ЄС. За даними видання, вони пропонують надати Києву обмежені "символічні" пільги на перехідному етапі, без доступу до аграрних субсидій і права голосу.

Йдеться про формат, який у медіа вже називають "тіньовим членством", де Україна зможе поступово долучатися до окремих політик ЄС, але без доступу до основних фінансових програм і без права голосу в ухваленні рішень.