Біля берегів США виявлено російський розвідувальний корабель
Російський "шпигунський корабель" був виявлений приблизно за 130 кілометрів від узбережжя штату Делавер. Він рухався на північ зі швидкістю 10 вузлів (приблизно 18,5 кілометра на годину), - повідомляє Fox News з посиланням на офіційних осіб США.
"Це місцезнаходження означає, що корабель знаходиться у міжнародних водах. Кордон території США знаходиться за 12 морських миль (близько 22 кілометрів)", - пише Fox News.
За його даними, корабель називається "Віктор Леонов", і востаннє його спостерігали біля берегів США в квітні 2015 року. Відзначається, що цей корабель здатний перехоплювати повідомлення або сигнали, а також здатний "вимірювати можливості сонарів ВМС США".
Нагадаємо, в Росії раптово розчалась перевірка бойової готовності армії.
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