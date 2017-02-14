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Армія Росії раптово розпочала військові навчання

В Росії розчалась перевірка бойової готовності армії
Війська Західного військового округу почали раптово перевіряти з’єднання та бойову готовність військових частини округу.
Армія Росії раптово розпочала військові навчання Фото: tass

“У вищі ступені бойової готовності приведені мотострілкові, артилерійські, ракетні і зенітні ракетні бригади, бригада армійської авіації, підрозділи забезпечення, Ленінградська військово-морська база (ЛВМБ), задіяні також військові комісаріати Санкт-Петербурга, Псковської, Новгородської областей і Республіки Карелія”, - повідомляється на сайті Міністерства оборони РФ.

Повідомляється також, що зараз військові на штатній техніці здійснюють марші та готуються до виконання "завдань за призначенням".

Крім того зазначається про розгортання польових рухомих пунктів управління та вузлів зв'язку на спеціалізованому полігоні в Ленінградській області. 

Нагадаємо, Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що заплановані на цей рік спільні військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017" демонструють підготовку цих країн до війни із Заходом.

 
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14 02 2017 15:22
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