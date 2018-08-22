CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом поточної доби, від 7 до 18 години, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню без застосування важкого озброєння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
День на Донбасі пройшов без втрат серед українських військових
Бойовики порушили перемир'я п'ять разів
Фото: ООС
Противник вів прицільний вогонь із станкових, ручних і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
Під обстріл потрапили позиції військовослужбовців у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Піски та Мар'їнка.
Втрат серед військовослужбовців під час бойових дій не було.
Нагадаємо, у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі погодили новий режим тиші. Так зване "шкільне перемир’я" має початися опівночі 29 серпня.
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22 08 2018 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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