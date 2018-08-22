День на Донбасі пройшов без втрат серед українських військових Бойовики порушили перемир'я п'ять разів

Протягом поточної доби, від 7 до 18 години, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню без застосування важкого озброєння.

Фото: ООС

Противник вів прицільний вогонь із станкових, ручних і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Під обстріл потрапили позиції військовослужбовців у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Піски та Мар'їнка. Втрат серед військовослужбовців під час бойових дій не було. Нагадаємо, у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі погодили новий режим тиші. Так зване "шкільне перемир’я" має початися опівночі 29 серпня.

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