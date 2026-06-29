Загроза з боку росії змушує Європу переглядати військову доктрину – Reuters

Європейським союзникам необхідно перебудувати оборонний потенціал для нової ери бойових дій, зокрема шляхом переходу на масове дешевше озброєння та впровадження новітніх технологій.

Так, заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер наголосив на необхідності переходу до використання масово виробленого недорогого озброєння, зокрема безпілотників і перехоплювачів, зі зменшенням залежності від високотехнологічних і дорогих платформ, виробництво яких може тривати роками. Серед інших пріоритетів він назвав здатність здійснювати глибокі високоточні удари та вести електромагнітну війну, а також посилення протиповітряної оборони, зокрема для протидії озброєнню з дальністю у кілька тисяч кілометрів.

"Загроза, з якою ми стикаємося, є всебічною. Зараз нам потрібно значно більше зосереджуватися на північному напрямку, де доводиться протидіяти російській дальній авіації та потужним надводним і підводним загрозам, насамперед із боку Північного флоту", – сказав Стрінгер.

Як зазначають військові посадовці, тривала війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході підкреслили необхідність перегляду оборонної стратегії. Командувач німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що сучасні конфлікти свідчать про фундаментальну зміну характеру сухопутної війни. Він наголосив, що поряд зі збільшенням витрат і прискоренням закупівель необхідно змінити сам підхід до ведення бойових дій. Фройдінг також зазначив, що німецька армія зосереджується на проміжних рішеннях, доступних уже зараз, щоб закрити критичні прогалини у спроможностях замість очікування довгострокових розробок. Військові посадовці також зауважують, що штучний інтелект уже суттєво впливає на обробку даних із поля бою.