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Загроза з боку росії змушує Європу переглядати військову доктрину – Reuters

29 червня 2026, 19:31
Загроза з боку росії змушує Європу переглядати військову доктрину – Reuters
Фото: Генштаб ЗСУ
Зокрема, військові відзначають суттєвий вплив штучного інтелекту на швидкість обробки даних та управління боєм.
Європейським союзникам необхідно перебудувати оборонний потенціал для нової ери бойових дій, зокрема шляхом переходу на масове дешевше озброєння та впровадження новітніх технологій.
 
Про це заявили високопоставлені військові посадовці регіону на тлі зростання загрози з боку рф, повідомляє Reuters.
 
Так, заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер наголосив на необхідності переходу до використання масово виробленого недорогого озброєння, зокрема безпілотників і перехоплювачів, зі зменшенням залежності від високотехнологічних і дорогих платформ, виробництво яких може тривати роками. Серед інших пріоритетів він назвав здатність здійснювати глибокі високоточні удари та вести електромагнітну війну, а також посилення протиповітряної оборони, зокрема для протидії озброєнню з дальністю у кілька тисяч кілометрів.
 
"Загроза, з якою ми стикаємося, є всебічною. Зараз нам потрібно значно більше зосереджуватися на північному напрямку, де доводиться протидіяти російській дальній авіації та потужним надводним і підводним загрозам, насамперед із боку Північного флоту", – сказав Стрінгер.
 
Як зазначають військові посадовці, тривала війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході підкреслили необхідність перегляду оборонної стратегії. Командувач німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що сучасні конфлікти свідчать про фундаментальну зміну характеру сухопутної війни. Він наголосив, що поряд зі збільшенням витрат і прискоренням закупівель необхідно змінити сам підхід до ведення бойових дій. Фройдінг також зазначив, що німецька армія зосереджується на проміжних рішеннях, доступних уже зараз, щоб закрити критичні прогалини у спроможностях замість очікування довгострокових розробок. Військові посадовці також зауважують, що штучний інтелект уже суттєво впливає на обробку даних із поля бою.
 
"Цикл планування корпусу, який раніше тривав 72 години, тепер може займати одну. Корпус, який раніше уражав 24 цілі на день через швидкість свого пересування, тепер може збільшити цей показник у десять разів", – заявив начальник Генерального штабу британської армії Ролі Волкер.

 

війна в Україніросія окупанти

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