У Держдепі США заявили, що Україна зараз виграє війну

Заступник держсекретаря також додав, що США розглядають можливість скасування винятку із санкцій на російську нафту.

У Держдепартаменті США вважають, що Україна зараз перебуває у переломному моменті і виграє війну проти росії.

Таку оцінку висловив заступник державного секретаря з питань зовнішньої допомоги Джеремі Левін на YES Dinner Discussion фонду Віктора Пінчука у Гданську напередодні URC-2026.

"Ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент", – заявив він.

Левін зауважив, що раніше ЗСУ на полі бою чекали зими, оскільки саме тоді росіяни брали паузу і не наступали. Тепер усе навпаки: українці перебувають у наступі, а росіяни чекають зими. За його словами, минулої зими Україні вдалося "змінити динаміку", атакуючи російську інфраструктуру на території рф. "Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою", – констатував він.

Заступник держсекретаря також додав, що США розглядають можливість скасування винятку із санкцій на російську нафту, та запевнив, що Вашингтон продовжить координацію з європейськими партнерами у санкційній політиці.