Його відставка стала частиною масштабних кадрових перестановок у Пентагоні.

Американський чотиризірковий генерал Крістофер Донаг’ю, командувач сухопутних військ США в Європі та Африці, найближчим часом оголосить про завершення кар’єри, а офіційно залишить військову службу в липні.

Про це пише газета Financial Times.

Видання пов’язує його відставку з кадровою кампанією глави Пентагону Піта Гегсета, яка вже викликала занепокоєння серед американського військового керівництва. Лише два місяці тому Гегсет звільнив начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа, що спричинило хвилю критики серед офіцерів.

Донаг’ю вважається одним із найдосвідченіших американських воєначальників. Він брав участь в операціях в Іраку та Сирії, а у 2021 році став останнім військовослужбовцем США, який залишив Афганістан під час завершення американської місії.

Останніми роками генерал був одним із ключових координаторів військової допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Офіційних пояснень щодо причин його відставки наразі немає.

Водночас FвиданняT зазначає, що Гегсет неодноразово критикував дії адміністрації Джо Байдена під час виведення військ з Афганістану та ініціював перегляд рішень, ухвалених у той період.

За словами співрозмовників видання серед колишніх високопосадовців оборонного відомства, кадрова політика нинішнього очільника Пентагону створила в армії атмосферу невизначеності та страху, яка відчувається навіть на найвищих щаблях військового командування.

В той же час, Гегсет заявив про успішне випробування протиракетної системи "Золотий купол".