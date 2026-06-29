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Українські дрони вибили вісім з 10 найбільших НПЗ у росії

29 червня 2026, 20:53
Українські дрони вибили вісім з 10 найбільших НПЗ у росії
Фото: www.ekathimerini.com
Неушкодженим досі залишається найбільший завод в Омську.
Україна атакувала вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів росії. Деякі з них перебували під обстрілом не один раз.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
Станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники уразили більшість російських НПЗ із топ-10 за обсягами переробки. Зокрема, під удари потрапили:
 
  • "Газпром нафтохім Салават", Башкортостан (вересень 2025 року)
  • "Киришинефтеоргсинтез" ("Кінеф"), Ленінградська область
  • "Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград
  • "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородська область
  • "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Перм
  • Московський НПЗ, москва
  • Рязанський НПЗ, Рязань
  • "Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль
 
Загалом на європейській частині росії вже не залишилося жодного великого НПЗ, який би хоча б раз не зазнав атаки дронів Сил оборони. Деякі з них, наприклад, заводи у москві та Ярославлі, з початку 2026 року атакували по кілька разів. Через суттєві руйнування підприємства змушені скорочувати або повністю зупиняти виробництво.
 
Наразі неушкодженими залишаються лише два заводи з першої десятки, які розташовані далеко за Уралом. Це Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області та Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у росії.

 

НПЗвійна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

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