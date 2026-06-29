Українські дрони вибили вісім з 10 найбільших НПЗ у росії
29 червня 2026, 20:53
Фото: www.ekathimerini.com
Неушкодженим досі залишається найбільший завод в Омську.
Україна атакувала вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів росії. Деякі з них перебували під обстрілом не один раз.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники уразили більшість російських НПЗ із топ-10 за обсягами переробки. Зокрема, під удари потрапили:
- "Газпром нафтохім Салават", Башкортостан (вересень 2025 року)
- "Киришинефтеоргсинтез" ("Кінеф"), Ленінградська область
- "Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград
- "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородська область
- "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Перм
- Московський НПЗ, москва
- Рязанський НПЗ, Рязань
- "Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль
Загалом на європейській частині росії вже не залишилося жодного великого НПЗ, який би хоча б раз не зазнав атаки дронів Сил оборони. Деякі з них, наприклад, заводи у москві та Ярославлі, з початку 2026 року атакували по кілька разів. Через суттєві руйнування підприємства змушені скорочувати або повністю зупиняти виробництво.
Наразі неушкодженими залишаються лише два заводи з першої десятки, які розташовані далеко за Уралом. Це Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області та Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у росії.