Українські дрони вибили вісім з 10 найбільших НПЗ у росії

Неушкодженим досі залишається найбільший завод в Омську.

Україна атакувала вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів росії. Деякі з них перебували під обстрілом не один раз.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники уразили більшість російських НПЗ із топ-10 за обсягами переробки. Зокрема, під удари потрапили:

"Газпром нафтохім Салават", Башкортостан (вересень 2025 року)

"Киришинефтеоргсинтез" ("Кінеф"), Ленінградська область

"Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородська область

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Перм

Московський НПЗ, москва

Рязанський НПЗ, Рязань

"Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль

Загалом на європейській частині росії вже не залишилося жодного великого НПЗ, який би хоча б раз не зазнав атаки дронів Сил оборони. Деякі з них, наприклад, заводи у москві та Ярославлі, з початку 2026 року атакували по кілька разів. Через суттєві руйнування підприємства змушені скорочувати або повністю зупиняти виробництво.