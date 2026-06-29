За два місяці росіяни стратили 16 українських військовополонених – ООН

Від початку війни в ООН підтвердили страту 129 полонених українських військових та цивільних.

росіяни стратили 16 українських військовополонених за два місяці.

Про це йдеться в звіті ООН.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало щонайменше 16 випадків страт українських військовополонених російськими військовими у період із середини листопада 2025 року до січня 2026 року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в ООН підтвердили страту російськими військовими 129 українських військовополонених та осіб, які вже не брали участі в бойових діях.

У звіті йдеться, що майже всі українські військовополонені, яких вдалося звільнити та опитати, повідомили про катування або інші форми жорстокого поводження під час перебування в російському полоні. Деякі з них відзначили, що з кінця 2024 року умови утримання та поводження дещо покращилися.

В ООН повідомили, що на тимчасово окупованих територіях російська влада продовжує обмежувати свободу слова, примусово мобілізовувати місцевих жителів до російської армії та позбавляти українських дітей доступу до освіти українською мовою.