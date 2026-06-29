В уряді Польщі відреагували на законопроєкт Зеленського про національний пантеон

Там кажуть, що у відносинах країн "схоже, буде гірше".

У польському уряді "здивовані" після рішення президента України Володимира Зеленського внести до Верховної Ради законопроєкт "Про Український національний пантеон".

Про це неназвані члени уряду Польщі сказали у коментарі Onet.

"Ми давно знали, що Зеленський захоче створити Пантеон, але його слова звучать дивно. Визнаю, що це нас здивувало", – каже один із міністрів на правах анонімності.

Нагадаємо, що під час виступу до Дня Конституції Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про Український національний пантеон". Він визначає правовий статус національного пантеону й ушановуватиме "найвидатніших представників української нації".