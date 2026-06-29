В уряді Польщі відреагували на законопроєкт Зеленського про національний пантеон
29 червня 2026, 20:35
Фото: з вільних джерел
Там кажуть, що у відносинах країн "схоже, буде гірше".
У польському уряді "здивовані" після рішення президента України Володимира Зеленського внести до Верховної Ради законопроєкт "Про Український національний пантеон".
Про це неназвані члени уряду Польщі сказали у коментарі Onet.
"Ми давно знали, що Зеленський захоче створити Пантеон, але його слова звучать дивно. Визнаю, що це нас здивувало", – каже один із міністрів на правах анонімності.
Нагадаємо, що під час виступу до Дня Конституції Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про Український національний пантеон". Він визначає правовий статус національного пантеону й ушановуватиме "найвидатніших представників української нації".
Тоді він сказав, що "ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати". Як пише Onet, у контексті української історії це речення звучить як "декларація суверенітету", але у Польщі його прочитали як "ще один сигнал про те, що Київ не має наміру відступати" через символи, які викликають дуже гострі емоції в поляків.
"Дуже шкода, що Зеленський так вчинив. Була надія, що ми налагодимо наші відносини, а схоже на те, що буде ще гірше. Нам важливо дбати про польські компанії, які хочуть вести бізнес в Україні, але нинішня політика Києва цьому не сприяє", – сказав інший представник уряду.