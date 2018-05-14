Історична подорож до Києва: пам’ятки часів Київської Русі

Особливий інтерес у туристів викликають стародавні храми і собори, що дійшли до наших днів з часів княжого граду. Про історичні пам'ятки і про те, де недорого зняти квартиру в Києві подобово, розповідають експерти "Добово".

Прогулянка Верхнім містом

Знайомство з історичною спадщиною столиці експерти радять почати з найстарішої та головної вулиці древнього граду Києва — Володимирської. Розпочніть маршрут від Старокиївської гори, поряд з якою збереглися залишки фундаменту Десятинної церкви й великокнязівського палацу, зруйнованих монголо-татарами. Рухаючись вгору по Володимирській, вийдіть до Софійського собору. Цей величний храм звели за часів Ярослава Мудрого в першій половині XI століття на місці перемоги над ворожими племенами кочівників. Пам'ятка архітектури, згадки про яку зустрічаються в "Повісті временних літ" і "Новгородському першому літописі", внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Майстерність візантійців втілилася у внутрішньому оздобленні собору. До наших днів дійшли справжні фрески і мозаїки (найвідоміша з них — зображення Богородиці "Незламна Стіна"), мармурові гробниці Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха.

На Володимирській вулиці розташована й реконструйована пам'ятка оборонного давньоруського зодчества — Золоті ворота. Зараз тут розмістився музей історії комплексу.

Гостям столиці, які хочуть зупинитися поряд з історичними місцями, експерти радять бронювати квартири подобово у Києві, розташовані в Шевченківському районі.

Києво-Печерський заповідник

Монастирський комплекс на березі Дніпра — одна з візитівок Києва. У 1051 році біля печер ченця Антонія заклали фундамент унікальної православної споруди, включеної до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Над одними з чотирьох воріт у Лавру зберігся найдавніший храм домонгольської доби — Троїцька надбрамна церква. Православні вірять, що грішники можуть спокутувати частину гріхів, пройшовши через цю браму.

Головний храм Києво-Печерської обителі — Успенський собор. За свою історію храм пережив руйнування, розграбування й кілька реставрацій, проте зберіг свою велич. У Ближніх і Дальніх печерах Лаври можна поклонитися мощам Божих угодників, Нестора Літописця, Іллі Муромця та інших покійних подвижників православної церкви.

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Видубицький монастир

Видубицький монастир наприкінці XI століття заснував князь Всеволод Ярославич (син Ярослава Мудрого) як вотчинний монастир Мономаховичів. Обитель стала центром світського і політичного життя стольного граду. Тут проводили переговори, молилися перед походами, жили та працювали передові науковці того часу. Особливо прекрасний монастир навесні. Розташований на території Національного ботанічного саду ім. М. Гришка, він потопає в каштанах, зелені та квітучих кущах бузку.

Вирушайте у подорож і відкрийте для себе історичну спадщину Києва. Бажаємо цікавої та натхненної поїздки!