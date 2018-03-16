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Клімкін про СНД: Нам нема чого робити в цьому пострадянському клубі

За словами міністра, Росія намагатиметься використовувати переговори в питанні СНД
Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що пропозиції відомства про вихід України з СНД та "Великого договору про дружбу" з РФ - "дещо перекривлений меседж".
Клімкін про СНД: Нам нема чого робити в цьому пострадянському клубі Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

"Зараз ми свідомо розуміємо, що цей договір ("Великий договір", - ред.) за визначенням не є адекватним тій реальності, в якій ми знаходимося. Але тепер є декілька опцій. Перша - це призупинення відповідного договору. Це можливо за Віденською конвенцією про право міжнародних договорів", - розповів Павло Клімкін в інтерв'ю "ВВС Україна".

Другою опцією міністр назвав повне припинення договору.

"Ми не є стороною СНД, ми ніякий статут не підписували. Внесків ми не платимо. В роботі органів СНД ми беремо участь на мінімальному рівні і лише з однією метою - щоб намагатися не пропускати рішення, які нам не вигідні. Але стратегічною метою має бути наш повний вихід з СНД. Нам нема чого робити в цьому пострадянському клубі", - зазначив глава МЗС.

Також Клімкін зауважив, що "на жаль, цей елемент пострадянськості (СНД, - ред.) в тому сенсі, що є ряд секторальних угод про визнання дипломів, пенсійне забезпечення, нам він важливий. Адже це стосується наших українських громадян".

Урядовець додав, що на території Росії знаходиться декілька мільйонів українців. "В питанні СНД нам потрібні відповідні переговори, вони будуть дуже складні, оскільки Росія намагатиметься це використовувати. Маємо це зробити розумно", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що Міністрество закордонних справ підготувало пропозиції для президента щодо виходу України з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

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16 03 2018 12:27
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