НАТО дозволило винищувачам збивати дрони в межах місії над Балтією

Наразі літаки НАТО регулярно підіймаються в повітря для супроводу російських військових літаків.

НАТО модернізує місію з патрулювання повітряного простору Балтії, надавши винищувачам право збивати повітряні загрози, зокрема безпілотники.

Про це на саміті НАТО в Анкарі заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Reuters.

За словами Науседи, нинішня місія Baltic Air Policing створювалася для умов мирного часу, коли винищувачі лише супроводжували підозрілі повітряні цілі, демонструючи присутність Альянсу. Однак безпекова ситуація в регіоні суттєво змінилася.

"Місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Це свого роду стримування. Але те, що відбувається сьогодні, не є абсолютно мирною обстановкою", – заявив литовський президент.

Наразі літаки НАТО регулярно підіймаються в повітря для супроводу російських військових літаків, які здійснюють польоти поблизу повітряного простору країн Балтії. Водночас цього року винищувачі Альянсу вперше застосували зброю, збивши українські безпілотники, які випадково залетіли на територію Естонії та Латвії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що оновлений формат місії забезпечить "більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози".

Місія Baltic Air Policing діє з 2004 року – після вступу Литви, Латвії та Естонії до НАТО. Оскільки ці країни не мають власної винищувальної авіації, захист їхнього повітряного простору забезпечують союзники по Альянсу.