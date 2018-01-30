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На Київщині за хабар затримали адвоката та слідчого поліції

Хабар призначався на закриття кримінального провадження
У вівторок, 30 січня, правоохоронці затримали слідчого одного з районних відділів поліції Київської області та адвоката за отримання хабара у сумі, еквівалентній $2200.
На Київщині за хабар затримали адвоката та слідчого поліції Фото: rbc.ua

Про це розповіли в прес-службу обласної прокуратури.

Неправомірна вигода призначалась  на закриття кримінального провадження, пов’язаного з незаконним поводженням зі зброєю.

До схеми залучили колишнього правоохоронця, аби гроші перевели на його банківський рахунок. Він мав отримати за це частину хабара.

У результаті правоохоронці затримали двох осіб.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила слідчого Головного управління Нацполіції в Херсонській області в шантажі винуватця дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, двох поліцейських затримали співробітники СБУ, поліції та військової прокуратури у Львові під час отримання хабара на суму $1,7 тис. і 4 тис. грн.

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30 01 2018 23:48
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