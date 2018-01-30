ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ вівторок, 30 січня, правоохоронці затримали слідчого одного з районних відділів поліції Київської області та адвоката за отримання хабара у сумі, еквівалентній $2200.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині за хабар затримали адвоката та слідчого поліції
Хабар призначався на закриття кримінального провадження
Фото: rbc.ua
Про це розповіли в прес-службу обласної прокуратури.
Неправомірна вигода призначалась на закриття кримінального провадження, пов’язаного з незаконним поводженням зі зброєю.
До схеми залучили колишнього правоохоронця, аби гроші перевели на його банківський рахунок. Він мав отримати за це частину хабара.
У результаті правоохоронці затримали двох осіб.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила слідчого Головного управління Нацполіції в Херсонській області в шантажі винуватця дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, двох поліцейських затримали співробітники СБУ, поліції та військової прокуратури у Львові під час отримання хабара на суму $1,7 тис. і 4 тис. грн.
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30 01 2018 23:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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