На Київщині за хабар затримали адвоката та слідчого поліції

У вівторок, 30 січня, правоохоронці затримали слідчого одного з районних відділів поліції Київської області та адвоката за отримання хабара у сумі, еквівалентній $2200.

Про це розповіли в прес-службу обласної прокуратури.

Неправомірна вигода призначалась на закриття кримінального провадження, пов’язаного з незаконним поводженням зі зброєю.

До схеми залучили колишнього правоохоронця, аби гроші перевели на його банківський рахунок. Він мав отримати за це частину хабара.

У результаті правоохоронці затримали двох осіб.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила слідчого Головного управління Нацполіції в Херсонській області в шантажі винуватця дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, двох поліцейських затримали співробітники СБУ, поліції та військової прокуратури у Львові під час отримання хабара на суму $1,7 тис. і 4 тис. грн.