Німеччина виділить €7 млн на підтримку гуманітарних акцій Червоного Хреста в Україні
Німеччина надає фінансову підтримку численним гуманітарним акціям у рамках проекту "МКЧХ - допомога, захист, профілактика і коопераційні зв'язки в Україні", які проводять в основному в Східній Україні, інформує "Левый берег" з посиланням на прес-службу Посольства Німеччини в Україні.
Одним з основних завдань є забезпечення населення, яке проживає біля лінії зіткнення, чистою питною водою. Крім того, в рамках проекту фінансуються медичне забезпечення, лікування травм, підтримка медичних закладів, профілактичні заходи, забезпечення харчовими продуктами і предметами гігієни, навчання медичного та обслуговуючого персоналу, пошук зниклих безвісти, роз'яснювальна робота про небезпеку мін і залишків боєприпасів.
Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста направив 24 вантажівки з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу.
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