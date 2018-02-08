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Німеччина виділить €7 млн на підтримку гуманітарних акцій Червоного Хреста в Україні

Сукупне фінансування Німеччиною проектів і заходів МКЧХ в Україні у 2016-2019 роках збільшиться до 20,5 млн євро
Федеральний уряд Німеччини надасть фінансову підтримку гуманітарним акціям Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні в розмірі 4 млн євро у 2018 році і ще 3 млн євро у 2019 році.
Німеччина виділить €7 млн на підтримку гуманітарних акцій Червоного Хреста в Україні Фото: ukrinform.ua

Німеччина надає фінансову підтримку численним гуманітарним акціям у рамках проекту "МКЧХ - допомога, захист, профілактика і коопераційні зв'язки в Україні", які проводять в основному в Східній Україні, інформує "Левый берег" з посиланням на прес-службу Посольства Німеччини в Україні.

Одним з основних завдань є забезпечення населення, яке проживає біля лінії зіткнення, чистою питною водою. Крім того, в рамках проекту фінансуються медичне забезпечення, лікування травм, підтримка медичних закладів, профілактичні заходи, забезпечення харчовими продуктами і предметами гігієни, навчання медичного та обслуговуючого персоналу, пошук зниклих безвісти, роз'яснювальна робота про небезпеку мін і залишків боєприпасів.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста направив 24 вантажівки з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу.

 
 
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02 08 2018 11:26
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