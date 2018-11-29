ООС: бойовики 14 разів відкривали вогонь, двоє поранених
"Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Шуми, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, хутора Вільного та Гнутового. Опорні пункти наших військ біля Луганського окупанти піддали вогневому впливу зі 120 мм мінометів", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок бойових дій, дво військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.
Від початку цієї доби противник два рази обстріляв оборонні укріплення наших військ. Поблизу Тарамчука і Гнутового окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
За даними розвідки, 28 листопада, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще одного - поранено.
Нагадаємо, що за 27 листопада російсько-окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.
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