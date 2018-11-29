Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ООС: бойовики 14 разів відкривали вогонь, двоє поранених

За даними розвідки, 28 листопада, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено
Учора, 28 листопада, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
ООС: бойовики 14 разів відкривали вогонь, двоє поранених Фото: ООС

"Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Шуми, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, хутора Вільного та Гнутового. Опорні пункти наших військ біля Луганського окупанти піддали вогневому впливу зі 120 мм мінометів", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок бойових дій, дво військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку цієї доби противник два рази обстріляв оборонні укріплення наших військ. Поблизу Тарамчука і Гнутового окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 28 листопада, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще одного - поранено.

Нагадаємо, що за 27 листопада російсько-окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2018 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Борис Патон святкує 100-річчя

Борис Патон святкує 100-річчя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.