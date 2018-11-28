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Упродовж доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед військовослужбовців немає
За минулу добу російсько-окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.
Упродовж доби бойовики п Фото: espreso.tv

"Супротивник продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог обстрілював наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар'їнка, Водяне та Лебединське. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, збройні формування РФ вели вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Водяного, на Приазов'ї", -  повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У результаті бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, минулої доби бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Один український військовий загинув.

Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в межах свого візиту в Україну.

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28 11 2018 09:08
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