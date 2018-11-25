На Донбасі загинув один український військовий
"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Новолуганське, Красногорівка, та Лебединське", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 25 листопада.
Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
З мінометів калібру 120 мм обстрілювались позиції ОС поблизу Новолуганського.
"Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність.
Внаслідок бойових дій смертельне поранення отримав один військовослужбовець ОС", - наголосили у прес-центрі.
"Сьогодні, 25 листопада, зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь у районі Попасної. Втрат не допущено.
За даними розвідки, протягом минулої доби 2 російських окупантів було вбито, ще 3 - отримали поранення", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, за день 24 листопада Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав
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