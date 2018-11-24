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ООС: за день сепаратисти чотири рази порушили перемир'я на Донбасі

Жоден український військовий не постраждав
За день 24 листопада Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.
ООС: за день сепаратисти чотири рази порушили перемир Фото: unian.net

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні.

За інформацією ОС, у районі Новолуганського і Лебединського бойовики обстріляли українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Кримського сепаратисти застосували міномети калібру 82 мм.

"Також окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил неподалік хутора Вільний. Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", – зазначили в ОС.

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24 11 2018 18:26
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