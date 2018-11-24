ООС: за день сепаратисти чотири рази порушили перемир'я на Донбасі
Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні.
За інформацією ОС, у районі Новолуганського і Лебединського бойовики обстріляли українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Кримського сепаратисти застосували міномети калібру 82 мм.
"Також окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил неподалік хутора Вільний. Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", – зазначили в ОС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"